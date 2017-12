Ich habe vor einigen Jahren eine längere Zeit in China gelebt. Schon damals ist mir aufgefallen, dass die Chinesen zum Online-Shopping meistens zwei Seiten ansteuerten: Alibaba (WKN: A117ME) und das ebenfalls zur Alibaba Group gehörige Taobao. Dort wurde und wird einfach so gut wie alles gekauft.



Damals habe ich mich gefragt, wieso dieses Unternehmen in Deutschland kaum jemand kennt. Immerhin hat es allein in China Zugriff auf einen Milliarden Euro Markt. Heute ist das anders - Alibaba ist mittlerweile auch in Deutschland bekannt und vor allem unter Investoren ist die Aktie des Unternehmens sehr beliebt.



Verständlich, denn im abgelaufenen Jahr hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...