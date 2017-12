Wie man es auch betrachten mag, Immuntherapien sind gerade heiß. Zwei der drei wichtigsten Krebsmedikamente, die in den nächsten fünf Jahren die größten Gewinner sein werden, sind solche Immuntherapien: Opdivo von Bristol Myers Squibb (WKN:850501) und Keytruda von Merck (WKN:A0YD8Q). Zusammen sind diese beiden Unternehmen auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen Umsatz von über 8 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften.



Immuntherapien wirken, indem sie das körpereigene Immunsystem anspornen, Krebs zu bekämpfen. Der Ansatz hat in der Forschungsgemeinschaft einen so unglaublichen Rückhalt erlangt, dass es mittlerweile über 2.000 Immuntherapien in der klinischen Entwicklung oder auf dem Markt gibt. Aus dieser ...

