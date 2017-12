DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet nur ein verkürzter Anleihehandel statt. In Südkorea findet kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Rat der Bank of Japan (BoJ) hat damit begonnen, über die Möglichkeit zu sprechen, sein aggressives monetäres Lockerungsprogramm zu optimieren, während die meisten seiner Ratsmitglieder darin übereinstimmen, dass die gegenwärtige Geldpolitik für die derzeitige wirtschaftliche Lage angemessen ist. "Es kann die Situation auftreten, dass die Bank prüfen muss, ob Anpassungen des Zinsniveaus notwendig sind", wenn die Wirtschaft und die Preise weiter anziehen, hieß es in der Kurzfassung des Protokolls zur Sitzung am 20. und 21. Dezember. Bei dieser Sitzung hatte die BoJ beschlossen, an ihrem aggressiven Kurs in der Geldpolitik festzuhalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 61,5 zuvor: 63,9 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.687,30 +0,07% Nikkei-225 22.783,98 -0,56% Hang-Seng-Index 29.787,61 +0,64% Kospi 2.467,49 +1,26% Schanghai-Composite 3.297,02 +0,65% S&P/ASX 200 6.088,10 +0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Kursgewinne an den Aktienbörsen gewinnen an Breite, gestützt von wieder anziehenden Notierungen in Südkorea, Taiwan, China und Hongkong. Insbesondere Technologieaktien verzeichnen höhere Kurse. Die Kryptowährung Bitcoin fiel indessen nach Angaben von Coin Desk innerhalb einer Stunde um 1.000 Dollar auf 14.500 Dollar. Vor 24 Stunden hatte der Bitcoin noch bei rund 16.500 Dollar gelegen. Chinesische Aktien sind mit Abschlägen in den Handel gestartet, nachdem sie bereits am Vortag unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten. Im Verlauf dreht Schanghai aber ins Plus. In Hongkong stützen Technologiewerte, AAC Technologies und Sunny Optical steigen um 2,5 und 4,0 Prozent. Sie schließen sich dem Kursaufschwung anderer Smartphone-Zulieferer der Region an. "Investoren wetten darauf, dass der Anstieg der Halbleiternachfrage bis 2018 andauert", sagte ein Analyst. Samsung Electronics und der kleinere Chiphersteller SK Hynix steigen in Südkorea jeweils um mehr als 1 Prozent. Auf Taiwan klettert der Apple-Lieferant Hon Hai Precision Industry um 2 Prozent, Largan Precision um 6,5 Prozent. Auch in Südkorea und auf Taiwan stützen Technologietitel. Anderswo in der Region sind die Zuwächse geringer, Japan liegt sogar im Minus - belastet von der Aufwertung des Yen. Analysten sagen, dass die typische Jahresendnachfrage großer Unternehmen nach Dollar am Jahresende niedriger ausgefallen sei.

US-NACHBÖRSE

Alcoa wurden 1,6 Prozent schwächer bewertet. Zuvor hatten die Titel des Aluminiumverhütters dank steigender Aluminiumpreise ein Zehnjahreshoch markiert. Scana sprangen um 6,5 Prozent. Der Versorgerwert erholte sich damit weiter von seinem Sechsjahrestief vom 22. Dezember. Die Papiere waren abgestürzt, nachdem die Regulierungsbehörden Rückerstattungen an die Kundschaft in Aussicht gestellt hatten. Um 5,1 Prozent nordwärts ging es für die Titel von Patterson nach einem positiven Analystenkommentar von Northcoast. Digirad haussierten um 37,8 Prozent. Der in der Gesundheitsfürsorge tätige Konzern hatte den Verkauf seiner MDSS-Sparte an Philips North America für 8 Millionen Dollar bekannt gegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.774,30 0,11 28,09 25,36 S&P-500 2.682,62 0,08 2,12 19,82 Nasdaq-Comp. 6.939,34 0,04 3,09 28,91 Nasdaq-100 6.435,15 0,03 1,99 32,31 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 547 Mio 527 Mio Gewinner 1.627 1.666 Verlierer 1.299 1.277 Unverändert 149 122

Gut behauptet - Teilnehmer sprachen von einem impulsarmen und lustlosen Handel, doch gab es durchaus Nachrichten von Unternehmensseite und entsprechende Bewegungen bei Einzelwerten. Konjunkturseitig fiel der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember schwächer aus als prognostiziert, wobei besonders der Teilindex der Erwartungen deutlich zurückfiel. Auf den Aktienmarkt hatten die Daten aber kaum Auswirkung. Bei den Sektoren waren am Mittwoch Immobilien und Versorger gefragt. Wegen ihrer Dividendenstärke werden die Aktien dieser Branchen oft als Alternativen für Anleihen gesehen, bei denen die Renditen am Mittwoch mit steigenden Notierungen nach unten liefen. Boeing hat von der Fluglinie Royal Air Maroc einen Auftrag über die Lieferung von vier Maschinen des Typs B787-9 Dreamliner zum Listenpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Aktie gewann aber lediglich 0,1 Prozent. Nach Berichten über einen mauen Absatz des iPhones 8 bzw. X standen Apple erneut im Fokus. Die Aktie tendierte nach den jüngsten Verlusten wenig verändert. General Electric baut seine Beteiligung an der schwedischen Arcam von 77 auf rund 95 Prozent aus. Die Titel verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,3 Prozent. Tesla fielen nach einem negativen Analystenkommentar zum Absatz des Model 3 durch KeyBanc 1,8 Prozent. Garmin stiegen um 0,3 Prozent. Der Hersteller tragbarer Fitnessmessgeräte hat sein Messgerät Vivofit 4 über die täglichen Aktivitäten vorgestellt. Mit Celgene ging es abwärts, nachdem Bernstein die Papiere auf Marketperform abgestuft hat. Die Aktie verlor 2,3 Prozent und baute die Jahresverluste damit auf 9 Prozent aus.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,88 -1,6 1,90 68,1 5 Jahre 2,19 -4,9 2,24 26,8 7 Jahre 2,33 -5,6 2,38 8,1 10 Jahre 2,41 -6,5 2,48 -3,3 30 Jahre 2,75 -7,8 2,82 -32,0

Der sichere Hafen Rentenmarkt lockte wie schon am Vortag Käufer an. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um weitere 7 Basispunkte auf 2,41 Prozent, das war der größte Rückgang seit mehreren Monaten. Analysten sagten, der jüngste Ausverkauf bei den Anleihen sei übertrieben gewesen, so dass die Anleger nun die Treasurys wieder entdeckten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1933 +0,3% 1,1899 1,1870 +13,5% EUR/JPY 134,60 -0,1% 134,74 134,37 +9,5% EUR/GBP 0,8879 +0,0% 0,8877 0,8864 +4,2% GBP/USD 1,3439 +0,3% 1,3405 1,3391 +8,9% USD/JPY 112,80 -0,4% 113,24 113,19 -3,5% USD/KRW 1068,78 -0,6% 1074,89 1074,34 -11,5% USD/CNY 6,5420 -0,2% 6,5568 6,5576 -5,8% USD/CNH 6,5412 -0,2% 6,5563 6,5565 -6,2% USD/HKD 7,8166 +0,1% 7,8103 7,8128 +0,8% AUD/USD 0,7799 +0,4% 0,7766 0,7765 +8,1% NZD/USD 0,7092 +0,4% 0,7061 0,7059 +2,1% Bitcoin BTC/USD 14.210,09 -7,84 14.392,62 16.161,76 1.520,22

Am Devisenmarkt neigte der Euro zur Stärke. Die Gemeinschaftswährung stieg auf 1,1895 Dollar nach Wechselkursen um 1,1861 am Vorabend und lugte zwischenzeitlich schon über die 1,19er Marke. Teilnehmer sprachen von Dollarschwäche, die ihre Ursache in der sinkende Nachfrage durch große institutionelle Adressen habe. Die von Banken und anderen Institutionellen typischerweise zum Jahresende benötigte Dollar-Liquidität sei bereits im bisherigen Dezember beschafft worden. So sei auch die Dollarstärke zu Monatsbeginn zu erklären.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,77 59,64 +0,2% 0,13 +5,0% Brent/ICE 66,63 66,44 +0,3% 0,19 +13,7%

Nach dem Zweieinhalbjahreshoch des Vortages wurden am Ölmarkt im Vorfeld der nachbörslich zu erwartenden US-Lagerbestandsdaten des Brancheninstituts API Gewinne eingestrichen. Die Explosion einer Ölpumpleitung in Libyen hatte die Preise am Dienstag nach oben getrieben. Damit fällt am globalen Ölmarkt schon die zweite Pipeline aus, nachdem zuvor in der Nordsee das Forties-System wegen eines Lecks hatte stillgelegt werden müssen. Hier soll der Betrieb nicht vor Anfang 2018 wieder aufgenommen werden. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 59,64 Dollar je Fass, Nordseeöl der Sorte Brent um 1 Prozent auf 66,02 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,83 1.287,09 +0,3% +3,74 +12,1% Silber (Spot) 16,77 16,69 +0,5% +0,08 +5,3% Platin (Spot) 925,50 920,50 +0,5% +5,00 +2,4% Kupfer-Future 3,27 3,26 +0,4% +0,01 +29,7%

Der schwächelnde Greenback stützte den Goldpreis, der um 0,4 Prozent auf 1.288 Dollar je Feinunze zulegte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

SYRIENKRISE

Die von den USA angeführte Militärkoalition in Syrien und im Irak hat dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vorgeworfen, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den von seinen Truppen kontrollierten Gebieten ungeschoren zu lassen. Dort schienen sich die IS-Kämpfer "völlig straffrei" zu bewegen, sagte der britische General Felix Gedney.

INNENPOLITIK PERU

In Peru reißen die Proteste gegen die Begnadigung des ehemaligen Staatschefs Alberto Fujimori durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski nicht ab. Aus Protest gegen Fujimoris Haftentlassung traten Kulturminister Salvador del Solar und Fernsehchef Hugo Coya zurück. Für Donnerstag ist in der Hauptstadt Lima eine weitere Demonstration gegen die verfügte vorzeitige Haftentlassung geplant.

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Nov +0,6% (PROG: +0,9%) gg Vm

Einzelhandelsumsatz Nov +2,2% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Nov +1,4% gg Vj

Index Frühindikatoren Nov 101,2 (Okt: 101,3)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion Nov +0,2% (PROG: +1,3%) gg Vormonat

Industrieproduktion Nov -1,6% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

WALT DISNEY

Im Vergnügungspark Disneyland in Kalifornien hat ein Stromausfall rund ein Dutzend Attraktionen lahmgelegt.

LUM CHANG/CAPITALAND

Ein Gemeinschaftsunternehmen aus Capitaland und Lum Chang Holdings hat ein Bürogebäude in Frankfurt für 234,3 Millionen Euro in bar erworben. Der Immobilienentwickler Capitaland aus Singapur erklärte, das Main Airport Center sei die erste Investition des Konzerns in Deutschland.

