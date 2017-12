FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 162,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag. Kurz vor dem Jahreswechsel rechnen sie mit einem ruhigen Handel am deutschen Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Stimmung amerikanischer Einkaufsmanager und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für Impulse sorgen./jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0037 2017-12-28/08:45