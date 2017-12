Im Grunde ist der Wert der Geely Automobile Holding Ltd. Aktie bereits seit mehreren Jahren steigend. Erst seit etwa Oktober dieses Jahres, pendelt der Kurs in einer Range von ca. 0.40 Euro, nachdem der eigentliche Aufwärtstrend ein neues Hoch bei ungefähr 3.26 Euro ausgebildet hat. In der vergangenen Handelswoche notierte der Kurs erneut im unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...