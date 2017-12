Die Anleger in Europa verharrten auch gestern noch in weihnachtlicher Stille, der Handel verlief ruhig und insgesamt richtungslos, die Umsätze waren sehr niedrig. Es gab auch keine Impulse von der Konjunkturseite her, die einen Ausbruch aus dieser Ruhe ermöglicht hätten. Der Footsie in London war vergleichsweise stark und erreichte ein neues Rekordhoch, aber auch das bei insgesamt sehr geringem Volumen. Der spanische Ibex 35 und der italienische MIB verzeichneten leichte Verluste. In Italien wurde am Samstag der Weg für die Auflösung des Parlaments und damit für Neuwahlen freigemacht. In Spanien hatte die noch vor Weihnachten erfolgte Neuwahl in der Konfliktregion Katalonien den Separatisten ein weiteres Mal zur absoluten Mehrheit verholfen. Gefragt waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...