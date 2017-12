Wien - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den geldpolitischen Maßnahmenmix für das Jahr 2018 größtenteils festgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Die Anleihekäufe würden ab Januar auf durchschnittlich EUR 30 Mrd. pro Monat reduziert und zumindest bis September 2018 fortgesetzt. Die Leitzinsen sollten nach Ende der Anleihekäufe noch für längere Zeit unverändert belassen werden, was eine Zinsanhebung noch im Jahr 2018 sehr unwahrscheinlich mache. Die aktuelle Kommunikation sei darauf ausgerichtet, die Spekulation auf eine Verlängerung der Anleihekäufe am Leben zu belassen und die Erwartung steigender Leitzinsen möglichst weit in die Zukunft zu drängen. Aufgrund der absehbaren erfreulichen Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2018, stehe aber in den kommenden Quartalen die aktuell sehr taubenhafte Kommunikation zur Disposition.

