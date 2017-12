Essen - Insgesamt verlief der Rentenhandel gestern in sehr ruhigen Bahnen, so die Analysten der National-Bank AG.Dennoch seien die Probleme und Sorgen in einigen Teilen des Euroraums durchaus spürbar geblieben. So hätten sich beispielsweise die Risikoaufschläge für italienische und spanische Staatsanleihen gegenüber Bunds etwas ausgeweitet. Das sei durchaus auf die unklare politische Situation in beiden Regionen zurückzuführen. Neue Nachrichten zu den Themen "Katalonien" oder "Wahl" habe es jedoch nicht gegeben. Ansonsten dürften das Verbrauchervertrauen des Conference Boards dann doch nicht ganz ohne Folgen geblieben sein. Der Wert sei nämlich mit mehr als sechs Punkten gegen die nach unten revidierten Daten aus dem Vormonat etwas stärker zurückgegangen als es erwartet worden sei.

