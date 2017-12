Ratan Tata feiert seinen 80. Geburtstag im Ruhestand. Eigentlich. Der ehemalige Vorsitzende gibt beim indischen Konglomerat Tata Group noch immer die Richtung vor - auch bei den Fusionsgesprächen mit Thyssen Krupp.

Er steht auf der Teepackung, dem Luxus-Hotel, dem Starbucks-Café und der Kabel-TV-Box - der Name Tata ist in Indien allgegenwärtig. Dass er inzwischen auch im Ausland einen Klang hat, dafür hat Ratan Tata gesorgt. Er übernahm 1991 als Vorstandsvorsitzender die Tata Group - damals schon das größte Privatunternehmen des Landes - von seinem Onkel und internationalisierte sie. An diesem Donnerstag (28. Dezember) wird Ratan Tata 80 Jahre alt.

Als Vorsitzender des Konglomerats ist er im Ruhestand. Als Firmenpatriarch und Chef der Tata-Stiftungen gibt er aber immer noch die Richtung vor und schaltet sich gelegentlich ein. So etwa bei der geplanten Fusion von Tatas europäischem Stahlgeschäft mit dem des deutschen Konkurrenten Thyssen Krupp. Sein Gespräch mit dem Chef des Essener Unternehmens, Heinrich Hiesinger, sorgte vor wenigen Monaten für den Durchbruch in den Verhandlungen.

Ende 2012, zu seinem 75. Geburtstag, war Tata nach zwei Jahrzehnten an der Spitze von Tata Sons, der Muttergesellschaft des 149 Jahre alten Firmenimperiums, zurückgetreten. Im Oktober 2016 übernahm er den Posten nach der überraschenden Entlassung seines Nachfolgers Cyrus Mistry jedoch wieder.

Mistry war der erste Manager an der Spitze der Tata Group, der kein Mitglied der Tata-Familie war. Nach ...

