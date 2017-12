FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future startet am Donnerstag etwas tiefer in den Handel. Damit gibt er gleich im frühen Geschäft einen Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder ab. Als Begründung wird die Schwäche bei den US-Anleihen genannt, dort legten die Renditen über die gesamte Zinskurve zu. Am Abend steht dort die Auktion der siebenjährigen T-Notes auf dem Programm. Hier erwartet Dirk Gojny, Anleihestratege der National Bank, Kaufzurückhaltung, so dass gegen Abend auch mit leichtem Kursdruck im Bund-Future gerechnet werden müsse.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 162,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,28 Prozent und das Tagestief bei 162,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 10.350 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 7 Ticks auf 131,63 Prozent.

December 28, 2017 02:49 ET (07:49 GMT)

