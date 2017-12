Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan debattiert über Optimierung der Geldpolitik

Der Rat der Bank of Japan (BoJ) hat damit begonnen, über die Möglichkeit zu sprechen, sein aggressives monetäres Lockerungsprogramm zu optimieren, während die meisten seiner Ratsmitglieder darin übereinstimmen, dass die gegenwärtige Geldpolitik für die derzeitige wirtschaftliche Lage angemessen ist. "Es kann die Situation auftreten, dass die Bank prüfen muss, ob Anpassungen des Zinsniveaus notwendig sind", wenn die Wirtschaft und die Preise weiter anziehen, hieß es in der Kurzfassung des Protokolls zur Sitzung am 20. und 21. Dezember.

Bundeskartellamt rügt Lufthansa - Zeitung

Im Streit um möglicherweise überhöhte Ticketpreise tadelt das Bundeskartellamt die Lufthansa. Die Argumentation der deutschen Fluglinie, sie habe das Tarifsystem nicht verändert, sondern das computerbasierte Preissystem habe diese automatisch angeglichen, sei nicht stichhaltig. "Solche Algorithmen werden ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben", sagte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, der Süddeutschen Zeitung. Unternehmen könnten "sich nicht hinter Algorithmen verstecken".

Stromausfall legt Teile von Disneyland in Kalifornien lahm

Im Vergnügungspark Disneyland in Kalifornien hat ein Stromausfall rund ein Dutzend Attraktionen lahmgelegt. Nach US-Medienberichten waren "Mickey's Toontown" und das "Fantasyland", Areale mit Angeboten vor allem für jüngere Besucher, am Mittwoch plötzlich in Dunkel getaucht. Die Besucher mussten auf Anweisung mehrere Fahrgeschäfte und andere Attraktionen wieder verlassen. Nach Angaben der Parkleitung war ein Transformator defekt.

Militärkoalition in Syrien wirft Assad schonenden Umgang mit IS-Miliz vor

Die von den USA angeführte Militärkoalition in Syrien und im Irak hat dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vorgeworfen, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in den von seinen Truppen kontrollierten Gebieten ungeschoren zu lassen. Dort schienen sich die IS-Kämpfer "völlig straffrei" zu bewegen, sagte der britische General Felix Gedney am Mittwoch Journalisten im Pentagon in einer Videoschaltung von Bagdad aus.

Ugandische Armee meldet über hundert getötete Rebellen im Osten der DR Kongo

Ugandas Armee hat nach eigenen Angaben im Osten der Demokratischen Republik Kongo mehr als hundert Mitglieder der ugandischen Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) getötet. Das Verteidigungsministerium in Kampala erklärte am Mittwoch, in einem gemeinsamen Einsatz mit der kongolesischen Armee hätten ugandische Luftwaffe und Artillerie am 22. Dezember acht Lager der "Terroristen" angegriffen und deren Logistik zerstört.

US-Kongressbibliothek gibt Archivierung sämtlicher Tweets auf

Die US-Kongressbibliothek hat den Plan aufgegeben, jede jemals verschickte Twitter-Botschaft zu archivieren. Die als größte Bibliothek der Welt geltende Institution erklärte am Mittwoch, ab 1. Januar würden nur noch ausgewählte Tweets archiviert. Zur Begründung verwies die Bibliothek auf die schiere Masse der Twitter-Botschaften. Dem Archiv fehlten die Kapazitäten, sämtliche Beiträge samt angehängter Fotos oder Videos aufzubewahren.

Proteste gegen Begnadigung von Perus Ex-Präsident Fujimori dauern an

In Peru reißen die Proteste gegen die Begnadigung des ehemaligen Staatschefs Alberto Fujimori durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski nicht ab. Aus Protest gegen Fujimoris Haftentlassung traten Kulturminister Salvador del Solar und Fernsehchef Hugo Coya am Mittwoch zurück. Für Donnerstag ist in der Hauptstadt Lima eine weitere Demonstration gegen die am Sonntag verfügte vorzeitige Haftentlassung geplant.

Japan/Einzelhandelsumsatz Nov +2,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Nov +1,4% gg Vj

Südkorea Industrieproduktion Nov +0,2% (PROG: +1,3%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Nov -1,6% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Nov 101,2 (Okt: 101,3)

