Im dritten Jahr in Folge führt der Elektroauto-Hersteller Tesla (WKN:A1CX3T) die Umfragen zur Kundenzufriedenheit an, wobei Marken wie Subaru und Honda übertroffen werden konnten. Zusätzlich lag Tesla weit vor Porsche, das den zweiten Platz belegte.



Die hohen Zufriedenheitswerte von Tesla spiegeln sowohl die Attraktivität vollelektrischer Langstreckenfahrzeuge als auch den vertikal integrierten Ansatz von Tesla im Fahrzeugdesign wider.

Kunden gewinnen

Tesla bekam eine Bewertung von 90 bei der Consumer-Reports-Umfrage - etwas niedriger als die 91 Punkte letztes Jahr - während Porsche 85 Punkte erzielte. An dritter Stelle erreichte Hyundais Luxusmarke Genesis 81 Punkte. Fiat Chrysler hatte die höchste Bewertung aller amerikanischen Marken außer ...

