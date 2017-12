Der Umbruch bei ThyssenKrupp ist weiter in vollem Gang. 2018 wird der Konzern nach der Einigung mit der IG Metall die Abspaltung der Stahlsparte weiter vorantreiben. An der Börse sorgt das - trotz skeptischer Stimmen wegen der Zugeständnisse an die Arbeitnehmer - weiter für Fantasie. Die Analysten erwarten eine starke Performance.

