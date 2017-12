Frankfurt - Der europäische Rentenmarkt blickt auf einen vergleichsweise ruhigen und leicht freundlichen Monat zurück, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital-Fonds (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index habe der Gesamtmarkt 0,3 Prozent hinzugewonnen. Europäische Unternehmensanleihen (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corp.-Index, ER00) hätten auf Indexebene leicht abgegeben (minus 0,1 Prozent). Politische und geopolitische Risiken seien durchaus vorhanden gewesen, haetten jedoch kaum Berücksichtigung gefunden. So hätten auch die gescheiterten Sondierungsgespräche für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Deutschland keine große Marktreaktion ausgelöst. In Summe seien Anleihen aus den Peripherieländern - wie fast im gesamten Jahr - etwas stärker gefragt gewesen als Papiere aus den Kernländern.

