Die Ölpreise sind auch heute wieder leicht gestiegen. Grund dafür ist ein Produktionsausfall in Lybien nach einen Bombenanschlag auf eine wichtige Pipeline am Dienstag. Die Reparatur wird wohl noch einige Tage dauern.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Februar 66,62 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 59,79 Dollar.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist ein Produktionsausfall im wichtigen Förderland Libyen das beherrschende Thema am Ölmarkt. Nach ...

