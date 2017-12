Im Sog des weiter anziehenden Kupferpreises sind die Aktien der Kupferhütte Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) am Donnerstag mit plus 0,36 Prozent auf 77,15 Euro weiter in Richtung ihres Rekordhochs gestiegen. Bis zur Bestmarke von 79,29 Euro fehlten damit 2,77 Prozent.

