TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Kursgewinne an den asiatischen und pazifischen Aktienbörsen haben am Donnerstag an Breite gewonnen - gestützt von wieder anziehenden Notierungen in Südkorea, Taiwan, China und Hongkong. Insbesondere Technologieaktien mit Bezug zum Smartphone-Markt verzeichneten höhere Kurse. Lediglich die Börse in Japan gab belastet von einem festeren Yen gegen den regionalen Trend ab. Dieser wurde angeführt von Südkorea, der Kospi in Seoul gewann 1,3 Prozent - trotz äußerst schwacher Daten zur Industrieproduktion in Südkorea.

Der Leitindex kletterte auf den höchsten Stand seit acht Tagen und verbuchte damit am letzten Handelstag des Jahres den kräftigsten Tagesgewinn seit dem 1. November. Treiber des Marktes war ein 3,2-prozentiger Aufschlag beim Indexschwergewicht Samsung Electronics. Bauwerte zeigten sich in Südkorea mit im Schnitt 2 Prozent plus ebenfalls sehr fest. Nach Schlagzeilen über Auftragseingänge legten Hyundai Engineering & Construction um 2,7 Prozent zu. Der Kospi beendete das Jahr mit einem Aufschlag von 22 Prozent.

Südkorea vorn - Japan Schlusslicht

Den Gegenpol zu Südkorea lieferte Japan, wo der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 22.784 Punkte nachgab. Auch in Japan wurden schwache Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Doch war es wie so oft der steigende Yen, der den Aktienmarkt belastete. Der US-Dollar fiel auf 112,70 Yen nach Wechselkursen um 113,21 zur Vortageszeit. Laut Analysten fiel die typische Jahresendnachfrage der großen Unternehmen nach Dollar am Jahresende niedriger aus. Der WSJ-Dollar-Index, der schon in den vergangenen drei Handelstagen gesunken war, gab weiter auf den niedrigsten Stand seit einem Monat nach. Gestützt wurde die japanische Währung aber auch vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Der Rat der Bank of Japan (BoJ) hatte damit begonnen, über die Möglichkeit zu sprechen, sein aggressives monetäres Lockerungsprogramm zu optimieren. Möglicherweise müsse die Zentralbank prüfen, ob Anpassungen des Zinsniveaus notwendig seien, hieß es im Protokoll.

Chinesische Aktien im Kernland waren mit Abschlägen in den Handel gestartet, nachdem sie am Vortag unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten. Im Verlauf drehte die Börse in Schanghai dann aber 0,7 Prozent auf 3.297 Punkte ins Plus. Die Nervosität über den chinesischen Geldmarkt dauere zwar an, doch gebe es Hinweise, wonach das Schlimmste in Sachen Liquiditätsverknappung ausgestanden sei, so eine Stimme im Handel. Die Sätze am Geldmarkt gaben nach. In Hongkong legte der HSI 0,8 Prozent zu, während AAC Technologies und Sunny Optical um 3,8 bzw. 5,0 Prozent anzogen. Die Kurse hier schlossen sich dem Kursaufschwung bei anderen Smartphone-Zulieferwerten der Region an.

Auch in Taipeh auf Taiwan waren die entsprechenden Technologietitel gesucht. Die Aktien der Apple-Lieferanten Hon Hai Precision und Largan Precision gewannen 2,3 bzw. 6,2 Prozent. "Wann immer der Markt überbewertet ist und einen Rücksetzer verbucht, nutzen Anleger der Gelegenheit zum Kauf dieser Technikwerte. Diese sind keineswegs günstig bewertet", sagte Chefvermögensverwalter Benjamin Pedley von Hokkaido Asset Management. "Investoren wetten darauf, dass der Anstieg der Halbleiternachfrage bis 2018 andauert", ergänzte Ökonom Vishnu Varathan von Mizuho Bank.

Neuseeland und Australien in Trippelschritten zum Rekord

Anderswo in der Region fielen die Zuwächse bescheidener aus. Dazu gehörten Neuseeland und Australien. Die Börse auf Neuseeland schloss indes auf einem neuen Rekordhoch - dem 48. im laufenden Jahr. In Australien kletterte der Leitindex auf ein frisches Zehnjahreshoch.

Am Devisenmarkt erholte sich der australische Dollar weiter und erreichte im Vergleich zum US-Dollar ein neues Zweimonatshoch - gestützt durch steigende Rohstoffpreise. Die generelle Schwäche des US-Dollar wurde indes auch mit dem Einbruch der US-Renditen in Verbindung gebracht. Anleger hätten sich von US-Rentenpapieren getrennt, hieß es. Die Kryptowährung Bitcoin fiel indessen nach Angaben von Coin Desk innerhalb einer Stunde um 1.000 Dollar auf 14.500 Dollar. Vor 24 Stunden hatte der Bitcoin noch bei rund 16.500 Dollar gelegen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.088,10 +0,30% +6,83% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.783,98 -0,56% +19,20% 07:00 Kospi (Seoul) 2.467,49 +1,26% +21,76% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.297,21 +0,65% +6,24% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.855,65 +0,87% +34,55% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.567,64 +0,77% +14,20% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.401,35 +0,29% +18,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.779,57 +0,44% +8,40% 10:00 BSE (Mumbai) 33.900,91 -0,03% +27,32% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1943 +0,4% 1,1899 1,1870 +13,6% EUR/JPY 134,65 -0,1% 134,74 134,37 +9,5% EUR/GBP 0,8878 +0,0% 0,8877 0,8864 +4,2% GBP/USD 1,3450 +0,3% 1,3405 1,3391 +9,0% USD/JPY 112,76 -0,4% 113,24 113,19 -3,5% USD/KRW 1068,97 -0,6% 1074,89 1074,34 -11,5% USD/CNY 6,5350 -0,3% 6,5568 6,5576 -5,9% USD/CNH 6,5338 -0,3% 6,5563 6,5565 -6,3% USD/HKD 7,8157 +0,1% 7,8103 7,8128 +0,8% AUD/USD 0,7807 +0,5% 0,7766 0,7765 +8,2% NZD/USD 0,7096 +0,5% 0,7061 0,7059 +2,1% Bitcoin BTC/USD 14.336,69 -7,02 14.392,62 16.161,76 1.520,22 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,84 59,64 +0,3% 0,20 +5,2% Brent/ICE 66,66 66,44 +0,3% 0,22 +13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,52 1.287,09 +0,4% +5,43 +12,3% Silber (Spot) 16,82 16,69 +0,8% +0,13 +5,6% Platin (Spot) 927,35 920,50 +0,7% +6,85 +2,6% Kupfer-Future 3,28 3,26 +0,6% +0,02 +30,0% ===

