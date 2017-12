Frankfurt - Der Deutsche Concept Kaldemorgen-Fonds (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) ist ein Mischfonds mit integriertem Risikomanagement, so die Experten von DWS Investments.Durch die flexible Investition in Aktien und Anleihen in Verbindung mit dem Einsatz von Währungs- und Absicherungsstrategien solle möglichst eine absolut positive Rendite erreicht werden (keine Garantie). Das Fondsmanagement strebe eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten an. Mit diesem Konzept solle den Anlegern ein risikoreduzierender Zugang zum globalen Aktienmarkt eröffnet werden. Hinter dem Fonds stehe einer der bekanntesten und profiliertesten Aktienfondsmanager Deutschlands: Klaus Kaldemorgen.

