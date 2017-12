Zusammenfassung:

Der US Dollar wird schwächer

Metall und Ölpreise steigen was wiederum Rohstoffwährungen hilft

asiatische Aktien in der Nähe von monatlichen Hochs, nur der Nikkei wird schwächer

Der USD ist auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen. Grund hierfür sind die Renditen der US-Staatsanleihen. Diese Bewegung könnte Aufgrund des Endjahres-Ausgleichs gerechtfertigt sein. Dennoch scheint sie etwas übertrieben. Der Grund hierfür ist die geringe Aktivität auf den Märkten. Der US Dollar scheint sein schlechtestes Jahr seit zehn Jahren zu haben. Der geringe Dollar Wert hatte aber auch zur Folge, dass Rohstoffpreise gestiegen sind. Öl befindet sich in der Nähe seines 2015-Hochs, Kupfer befindet sich beinahe auf einem 4-Jahreshoch (neue Produktionsrestriktionen in China halfen dem Preis ebenfalls zu steigen). Asiatische Aktien nähern sich ebenfalls den monatlichen Hochs. Die einzige Ausnahme ist der japanische ...

