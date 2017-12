Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum verändert gestartet und büsst aktuell nur leicht an Wert ein. Weder die Wall Street noch die asiatischen Börsen gaben den europäischen Finanzmärkten eine klare Richtung vor. Marktteilnehmer gehen auch im weiteren Verlauf der Altjahrswoche von einem ruhigen Geschäft mit tiefen Umsätzen aus. Schliesslich hätten die meisten Anleger so kurz vor dem Jahreswechsel ihre Bücher geschlossen und der Fokus richte sich bereits auf das bevorstehende Börsenjahr 2018, heisst es.

An der Schweizer Börse gilt es derweil noch die Frage zu klären, ob der Leitindex SMI das vor knapp zehn Tagen erzielte Jahreshoch von 9'468,84 Punkten in diesem Jahr toppen kann. Aktuell fehlen bis dahin noch knapp 50 Zähler. Und sollte es der SMI bis am Nachmittag nicht schaffen, den Höchstwert zu erreichen, dann könnten allenfalls US-Konjunkturdaten auf der Rekordjagd Unterstützung bieten. Auf dem Programm stehen unter anderem Angaben zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der Einkaufsmanagerindex Chicago.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,11% tiefer bei 9'420,12 Punkten. Es lässt sich bereits heute sagen, dass 2017 ein sehr gutes Börsenjahr war. Seit Jahresbeginn weist der SMI nämlich ein Plus von gut 14% aus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil am Berichtstag 0,15% auf 1'523,91 Punkte und der breite Swiss ...

