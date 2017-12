München - Der MEAG Dividende-Fonds (ISIN DE000A1W18W8/ WKN A1W18W) investiert überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen, so die Experten von MEAG.Der Fonds bevorzuge Aktien von Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen würden. Die Dividendenrendite errechne sich aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert der Aktie (in Prozent). Aktien außereuropäischer Unternehmen könnten dem Fondsvermögen beigemischt werden. Ziel sei die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividendentitel.

Den vollständigen Artikel lesen ...