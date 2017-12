Paris - Der starke Euro hat am Donnerstag für etwas Druck an den meisten Börsen Europas gesorgt. Im dünnen Handel gab der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, am Vormittag um 0,19 Prozent auf 3543,54 Punkte nach.

In Paris büsste der CAC 40-Index 0,15 Prozent auf 5360,79 Punkte ein und auch an den Aktienmärkten in Italien und Spanien ging es moderat abwärts.

Die Gemeinschaftswährung , die bereits am Vortag zeitweise über 1,19 US-Dollar geklettert war, legte zuletzt bis auf 1,1946 ...

