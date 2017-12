Liebe Trader,

Trotz der klar bullischen Ausgangslage seit Ende November wird die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess noch von einem massiven Horizontalwiderstand bei rund 65,50 Euro ausgebremst. Aber die Möglichkeit eines Kurslückenschlusses und damit einhergehenden Kurssprung könnte bald wieder Käufern anlocken und zu einem zeitnahen Ausbruch führen. Dies würde im Anschluss weitere Kapitalzuflüsse in das Wertpapier nach sich ziehen und eine mehrwöchige Trendfortsetzung in Gang setzen. Eine günstige Gelegenheit für ein sehr kurzfristiges Long-Investment für die ersten Wochen des neuen Jahres.

Long-Chance:

Der deutlich gesteigerte Zulauf von Investoren zu Beginn der letzten Woche dieses Jahres lässt aufhorchen. Ein Anstieg der Lanxess-Aktie über die Hürde von grob 65,50 Euro kann weiteres Kurspotenzial zunächst bis 67,39 Euro freisetzen, darüber kann es schließlich über das Niveau von 68,64 Euro sogar bis an die Jahreshochs von 70,67 Euro weiter rauf gehen. Die Verlustbegrenzung sollte zunächst nicht höher als das Niveau von 64,00 Euro angesetzt werden. Geht es jedoch unter das Stop-Niveau wieder abwärts, so müssen Kursverluste bis auf die Marke von 63,00 Euro und ggf. noch auf grob 60,81 Euro angenommen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 65,50 Euro

Kursziel: 67,39 / 68,64 / 70,67 Euro

Stop: < 64,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,50 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lanxess AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 65,12 Euro; 09:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.