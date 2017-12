Wien - Am Parteikongress im November des abgelaufenen Jahres wurden die strategischen Prioritäten der chinesischen Wirtschaft neu definiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018". Der Plan für die nächsten Jahre gebe vor, die ökonomischen Strukturen zu verbessern und neue Wachstumsträger zu finden, um einen schockfreien Übergang von einer auf quantitativen Wachstumszielen basierten Ökonomie zu mehr qualitativem Wachstum zu ermöglichen.

