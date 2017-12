Die noch vor den Feiertagen in den USA beschlossene Steuerreform wirkt sich auch für deutsche Unternehmen positiv aus. Beispielsweise verzeichnet Fresenius dadurch einen Buchgewinn von 90 Millionen Euro wegen einer Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten. Das gab Fresenius vor einer Woche in einer Ad-hoc-Mitteilung nach Beschluss der Steuerreform bekannt. Noch bewertet die Börse diesen Fakt nicht, doch könnte es mit ersten Prognosen und Zahlen in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Die Ergebnisse von 2017 und einen Ausblick auf 2018 legt Fresenius am 27. Februar vor. Nachdem die Fresenius-Aktie bis auf nahezu 60 Euro gefallen war, erholte sie sich in den ersten beiden Wochen im Dezember deutlich bis in den Bereich um 67 Euro. Dieser kann momentan noch eine Hürde darstellen, denn dort befanden sich im vorherigen Jahresverlauf auch die Tiefs von August bei 67,16 Euro und September bei 67,44 Euro. Wird das bisherige Verlaufshoch bei 67,47 Euro aber überwunden, kann dies eine dynamische Reaktion zur Folge haben, die eine Rückkehr der Anleger in die Fresenius-Aktie veranlassen ...

