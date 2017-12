Liebe Leser,

in der ersten Dezemberhälfte war der Kurs der Infineon-Aktie zwar wieder leicht aufwärtsgerichtet, doch vollständig überzeugen konnte die Aktie nicht, denn der Bewegung mangelte es im Vergleich zum letzten stärkeren Anstieg, der den Kurs der Aktie am 21. November bei 25,43 Euro auf ein neues Jahreshoch geführt hatte, an Dynamik und Schwung.

Die ohnehin verhältnismäßig schwache Aufwärtsbewegung konnte in den ersten Handelsstunden nach den Festtagen nicht fortgesetzt ... (Dr. Bernd Heim)

