Wachstum zu einem angemessenen Preis ist ein häufiges Ziel von Investoren auf der Suche nach Anlagestilen und Faktoren, die überdurchschnittliche Renditen liefern können. Da der S&P 500 Index zurzeit hoch bewertet wird, ist der Zeitpunkt für Investoren gekommen, um Wachstum zu einem angemessenen Preis in Betracht zu ziehen. Sehen wir uns näher an, wie die Methodik von WisdomTree eine Lösung für dieses Problem bieten könnte.

Die Quality Dividend Growth Indizes von WisdomTree sind sowohl auf Qualität als auch auf Wachstum ausgerichtet. Diese Indizes wurden entwickelt, um mithilfe einer einzigartigen systematischen Screening-Methodik Wachstum mit einer zusätzlichen Qualitätskomponente zu liefern. Erreicht wird dies durch den Fokus auf eine Kombination an Merkmalen wie Eigenkapitalrendite, Vermögensrendite und langfristig erwartetes Ertragswachstum. Die Strategie bietet mit einem Investmentuniversum aus dividendenausschüttenden Unternehmen einen mehrdimensionalen Ansatz für ein Investment im Wachstumsbereich.

Ein Hauptmerkmal der Quality-Dividend-Growth-Strategie ist der Fokus auf Unternehmen, die durch höhere einbehaltene Gewinne in Zukunft möglicherweise ein überdurchschnittliches Wachstum liefern können. Studien haben gezeigt, dass das Dividendenwachstum bei breiten globalen Aktien einen signifikanten Beitrag zur Gesamtrendite geleistet hat. In den vergangenen zehn Jahren hatte das Dividendenwachstum beispielsweise einen Anteil von fast 60 % an der Gesamtrendite des MSCI All Country World Index. Dieser Wert hat damit die weitgehend gleich hohen Beiträge aus Dividendenerträgen und Bewertungsänderungen überflügelt.

Abgrenzung zum S&P 500 Index

Wird die Methodik auf US-Aktien angewendet, werden beim US Quality Dividend Growth Index von WisdomTree die besten 300 Unternehmen mit positiver Dividendendeckung, hohen Wachstums- und Qualitätsrankings sowie einer Mindestmarktkapitalisierung von 2 Mrd. USD ausgewählt. Das Wachstum wird anhand der langfristigen Gewinnerwartungen gemessen, während die Qualität durch die jeweils dreijährige durchschnittliche Vermögensrendite und Eigenkapitalrendite definiert wird.

