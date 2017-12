Wirtschaftsphilosoph Wolf Dieter Enkelmann über die Chefs neuer Datenkonzerne und ihre Erpressungslyrik, den Siegeszug der Technokratie - und die ultimative Vollendung des Komforts.

Herr Enkelmann, die ganze Welt redet, träumt und fantasiert von "Disruption" - wissen Sie, was gemeint ist?Wolf Dieter Enkelmann: Nicht wirklich. "Disruption" ist ein eher unscharfer und, wie mir manchmal scheint, sogar ziemlich begriffsloser Begriff. Man bekommt das Phänomen, das man mit ihm zu bezeichnen meint, definitorisch nicht recht zu fassen, wie oft man ihm in den Medien auch begegnet.

Was tun?Zunächst einmal liegt es nahe, "Disruption" in ein Verhältnis zu setzen zu anderen Begriffen, die epochale Transformationen bezeichnen, zu "Evolution" oder "Revolution" zum Beispiel oder zur "Renaissance". Bei der "Disruption" handelt es sich demgegenüber um einen quasi mechanischen, einen physikalisch-technischen Begriff. Aus dem Lateinischen übersetzt, heißt er "Zerreißung" oder "Zerbrechung".

Ganz anders als "Evolution", "Revolution" und "Renaissance" - Begriffe, die für biologische Entwicklung, politischen Umsturz und kulturelle Wiedergeburt stehen.Ja, "Disruption" passt sehr gut in unser technologisches Zeitalter. Dennoch: Hätte man nicht mit gleichem Recht auch die vorangehenden industriellen Revolutionen Disruptionen nennen können? Was wir derzeit erleben, scheint mir doch noch ganz in der Logik der "kreativen Zerstörung" Joseph Schumpeters zu liegen. Und vor allem in der Kontinuität und Konsequenz der technologischen Moderne. Ein reeller epochaler Bruch wird wohl erst noch kommen, nämlich dann, wenn die technologische Eigendynamik an ihr Ende kommt - sich entweder erschöpft oder im endgültigen Systemwechsel von der Demokratie zur Technokratie vollendet.

Im wording des Silicon Valley wird genau das bereits vorweggenommen.In der Tat, man bezeichnet dort die Demokratie gelegentlich als eine "veraltete Technologie". Wenn Sie mich fragen: Veraltet ist da gar nichts. Und Demokratie ist natürlich keine Technologie. Wir haben hier - neben den antistaatlichen Affekten vieler Digitalunternehmer - ein Indiz dafür, dass man im Silicon Valley so naiv wie anmaßend auf die endgültige Durchsetzung einer Technokratie setzt. Ein weiteres Indiz ist das Ideologem der kommenden ultimativen Mensch-Maschine-Verschmelzung. Und die geht natürlich zugunsten der Maschine aus, die alles besser macht und den fehlerhaften Menschen "transhuman" überwindet. Hier wird das Ideal einer ewigen, unerschütterlichen Funktionalität auf die Spitze getrieben ...

... und eingebettet in eine lineare Fortschrittserzählung, die man in der Romantik schon einmal überwunden glaubte?Die Erzählung knüpft vor allem an den Sozialingenieur des 19. Jahrhunderts an, also an die Vorstellung, die Gesellschaft auf der Basis mathematisch-physikalischer Regeln besser einrichten zu können. Dahinter steht unter anderem die Idee, das Individuum medizintechnisch-eugenisch zu optimieren, um an ihm nicht mehr politisch, ethisch, moralisch herummurksen zu müssen. "Disruption", so verstanden, wird die Schlussphase einer Entwicklung markieren, die seit der industriellen Revolution darauf abzielt, das alte Programm der Humanisierung der Menschheit technokratisch zu realisieren. Man kann auch sagen: Wir sind Zeuge eines Endspiels.

"Kapitalismus als eine einzige, grandiose Mittelerfindungsmaschine"

Und in diesem Finale geraten dann die Mittel und die Zwecke der Menschen miteinander in Konflikt. Kann man das so sagen?Das ist eine interessante Spur. Der Vorbehalt gegenüber aller Technik, sie sei nicht nur das Mittel zum Zweck, für das sie sich ausgibt, sondern diktiere auch die Zwecke, denen sich die Menschheit zu unterwerfen habe, ist natürlich nicht neu. Er fiel aber lange nicht sehr ins Gewicht. Der Vorteil einer Boeing 707 gegenüber einer Postkutsche ist unmittelbar ersichtlich, und jedem erschließt sich die Bedeutung der Wasch- und Spülmaschine für die feministische Emanzipation. Etwas anders sieht das aus, wenn zum Beispiel die Möglichkeit der Kernspaltung entdeckt wird und dann die Atombombe natürlich auch gebaut werden muss.

Und heute?Wird ganz alltäglich immer spürbarer, wie sehr die Mittel, die uns das Leben erleichtern, auch unsere Erwartungen definieren - wie wir zu leben haben. Noch leben wir gut damit. Aber schon Aristoteles hat gesehen, dass es mit dieser Zweckrationalität ein prinzipielles Problem gibt: Wenn alles immer nur um etwas anderes willen geschieht, kommt der Mensch am Ende nirgendwo mehr an.

Aller "Fortschritt" wird also zu einem end- und sinnlosen "Fortschreiten"?Ja, alles wird zum Mittel von Zwecken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...