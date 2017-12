Vor elf Jahren ist Bulgarien der Europäischen Union beigetreten; ganz angekommen ist das Balkanland aber noch nicht. Im Januar übernimmt es für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz. Das sollte man über Bulgarien wissen.

Bulgarien übernimmt unter seiner Staatsdevise "Einigkeit macht stark" am 1. Januar 2018 erstmals den halbjährlichen EU-Ratsvorsitz. Das Balkanland setzt sich elf Jahre nach dem EU-Beitritt hochgesteckte Ziele: In stürmischen Zeiten will Sofia zur "Sicherheit, Stabilität und Solidarität" in Europa beitragen. Zudem sollen die Staaten des Westbalkans eine klare Perspektive für die EU-Integration bekommen.

Bulgarien ist seit 2007 EU-Mitglied, gehört allerdings noch nicht zur Eurozone und zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum. Fünf Dinge sollte man noch über das südosteuropäische Land am Schwarzen Meer wissen:

1. ANTIKE GESCHICHTE

Thraker, Römer, Goten, Byzantiner sowie Türken haben Bulgariens Geschichte mitgeprägt.

Die Hauptstadt Sofia, früher Serdika, galt als die Lieblingsstadt des römischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...