Aktien von Ceconomy (Ceconomy St) sind am Donnerstag auf den höchsten Stand ihrer noch jungen Börsengeschichte gestiegen. Mit in der Spitze 12,32 Euro überboten sie am Vormittag ihr bisheriges Hoch, das sie vor zehn Tagen erreicht hatten. Zuletzt lagen die Papiere mit 4,50 Prozent im Plus nur leicht darunter.

