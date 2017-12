Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Städte haben die schnelle Bildung einer erneuten großen Regierungskoalition angemahnt und als eine herausragende Maßnahme ein Bündnis für mehr Investitionen verlangt. "Gerade in dieser Zeit des Übergangs appellieren wir an CDU, CSU und SPD, in ihren Gesprächen zügig zu klären, wie und vor allen Dingen mit welchen Inhalten eine neue Regierung gebildet werden kann", sagte der neue Präsident des Deutschen Städtetages, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.

"Wir brauchen im neuen Jahr rasch eine stabile Bundesregierung, die auch kommunalfreundlich agiert", sagte Lewe, der sein Amt am 1. Januar 2018 antritt, bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es gebe viele Aufgaben, die nicht auf die lange Bank geschoben werden dürften. Unter anderem forderte er "ein Bündnis von Bund und Ländern für mehr Investitionen, um den kommunalen Investitionsstau von etwa 126 Milliarden Euro zu reduzieren". Außerdem brauche man Klarheit darüber, dass sich der Bund auch nach 2018 weiter an der Integration von Flüchtlingen finanziell beteilige.

Die Städte in Deutschland hielten im Jahr 2018 wichtige Weichenstellungen von Bund und Ländern für nötig, betonte Lewe. Dies beziehe sich auf mehr Investitionen in die kommunale Infrastruktur, die Förderung nachhaltiger Mobilität, die Finanzierung der Integration und den Ausbau von Ganztagsschulen. Viele Themen der Kommunen gingen auch Bund und Länder an, "die uns nach besten Kräften unterstützen sollten". Sie sollten die kommunale Investitionskraft dauerhaft stärken. Aus Sicht der Städte sei dafür ein höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der richtige Weg.

In der Diskussion um die ganztägige Betreuung von Grundschulkindern forderte Lewe einen Ausbau der Ganztagsschulen. Ein Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung und -förderung dürfe aber nicht durch Bundesgesetz geregelt werden, wie dies die Parteien der Sondierungen in ihren Wahlprogrammen vorgesehen hätten. Dann würde die kommunale Kinder- und Jugendhilfe für eine Bildungsaufgabe zuständig, die in die Hand der Schulen und damit der Länder gehöre.

Bund und Länder müssten ab 2018 auch das Problem der kommunalen Altschulden anpacken, forderte der künftige Städtetagspräsident. "Die Städte dürfen mit den hohen Risiken der kommunalen Altschulden nicht alleine gelassen werden", sagte er. Allein die kommunalen Kassenkredite verharrten trotz guter Konjunktur auf einem Niveau von fast 50 Milliarden Euro, und viele Städte seien aus eigener Kraft nicht in der Lage, sich von den erdrückenden Altschulden zu befreien. "Entschuldungshilfen werden sicher mit Konsolidierungsauflagen einhergehen", betonte Lewe.

Die Städte forderten Bund und Länder zudem dazu auf, deutlich mehr als bisher in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren. Der Städtetag halte es für entscheidend, "dass 2018 messbare Erfolge beim Kampf gegen zu hohe Stickoxid-Werte in den Städten erzielt werden". Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, forderte kurzfristig messbare Erfolge und mehr Engagement der Autoindustrie. "Wir wollen Fahrverbote verhindern", sagte er. "Wir wissen nur nicht, ob das noch gelingen kann." Dies hätten die Gerichte in der Hand. Bisher sei aber Zeit vertan worden.

