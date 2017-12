Zeitweise stieg der Kurs im Vormittagshandel bis auf 1,1947 USD. Zuletzt wurde er bei 1,1932 USD gehandelt. Das Währungspaar EUR/CHF fällt derweil näher an die Marke von 1,17 zurück. Aktuell kostet der Euro 1,1708 nach 1,1722 am früheren Morgen und 1,1736 am Mittwochabend. Auch der Dollar gibt gegenüber dem Franken ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...