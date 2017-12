Die deutsche Wirtschaft wächst im achten Jahr in Folge und auch die Prognosen für 2018 stimmen optimistisch. Weder Eurokrise noch Trump-Wahl zeigen negative Auswirkungen. Doch nicht überall in Europa sieht es so gut aus.

Deutschland brummt: Die Wirtschaft ist 2017 bereits das achte Jahr in Folge gewachsen. 2018 dürfte allen Prognosen zufolge das neunte Wachstumsjahr folgen. Weder die Euro-Krise noch die zwischenzeitliche Flaute der Weltwirtschaft oder der Schock nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten konnten Europas größte Volkswirtschaft bislang aus dem Takt bringen. Kann an der Teflon-Ökonomie etwas haften bleiben, das sie zum Schrumpfen bringt? Experten erwarten dies weder für heute noch morgen, aber warnen vor mittelfristigen Risiken.

Holger Schmieding sieht vor allem externe Gefahren. "Unser Aufschwung wird dereinst wohl durch einen Schock von außen, beispielsweise einer US-Rezession 2020 oder 2021, beendet - und nicht als Folge von einer überhitzten Konjunktur daheim", sagt der Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Dort dauert der Aufschwung noch länger als hierzulande.

"In den USA ist das Risiko deshalb wesentlich größer als bei uns, dass es zu Übertreibungen bei Krediten, Investitionen, im Wohnungsbau oder bei Immobilienpreisen kommt, die in einer Rezession danach bereinigt werden müssten", erklärt Schmieding. Damit einhergehen könnte ein starker Inflationsdruck, "den die Zentralbank beantworten müsste, indem sie die Konjunktur abwürgt" - etwa durch deutlich höhere Zinsen.

Auch Andreas Rees geht davon aus, dass am ehesten die Vereinigten Staaten der hiesigen Konjunktur gefährlich werden könnten. "In den USA könnten Steuersenkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...