Frankfurt - Im November haben die europäischen Aktienmärkte eine Verschnaufpause eingelegt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien-Fonds (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 2,8 Prozent nachgegeben. Das unverändert freundliche Marktumfeld hätten Investoren in der ersten Hälfte der Berichtsperiode genutzt, um Gewinne zu realisieren. Bis zur Monatsmitte seien die Notierungen spürbar zurückgegangen. Im weiteren Verlauf hätten sich die meisten europäischen Indices zwar wieder etwas erholen, die Verluste jedoch nicht vollständig aufholen können. Als belastend habe sich in der zweiten Monatshälfte auch der wieder erstarkte Euro erwiesen, der gegenüber dem US-Dollar unter dem Strich über zwei Prozent an Wert gewonnen habe. Auf Länderebene habe insbesondere der spanische Aktienmarkt hinsichtlich der politischen Ungewissheit über die Zugehörigkeit Kataloniens zu Spanien deutliche Verluste hinnehmen müssen.

