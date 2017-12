LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung des MDAX-Unternehmens Steinhoff International Holdings weiter gesenkt und bewertet die Kreditwürdigkeit nun mit "Caa1". Damit rangiert das Rating in der Nähe der Einstufung für einen Zahlungsausfall. Die Bonitätsbewertung der Muttergesellschaft des Möbelhändlers Poco bleibe unter Beobachtung hinsichtlich einer weiteren Abstufung, teilte Moody's am Donnerstag mit. Die Kreditwächter zeigen sich besorgt über kurzfristig mögliche Liquiditätsengpässe. Die Ratingagentur hatte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens erst Anfang Dezember um vier Stufen von "Baa3" auf "B1" abgestuft. Nun erfolgte noch im selben Monat eine weitere Senkung. Die Gesellschaft wird von einem Bilanzskandal erschüttert, in dessen Zusammenhang führende Köpfe des Unternehmens ihren Hut nehmen mussten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2017 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.