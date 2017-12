Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken hat Union und SPD dazu aufgefordert, sich schnell auf die Bildung einer neuen Koalitionsregierung zu einigen. "Ich erwarte, dass jetzt endlich über konkrete Politikprojekte geredet wird - es muss langsam mal losgehen", sagte Andreas Krautscheid in einem Interview mit Dow Jones Newswires.

Die Regierung habe "eine Reihe wichtiger Themen" vor sich, sagte Krautscheid, der offiziell ab dem Jahreswechsel gemeinsam mit Christian Ossig den Verband führt. Für die Banken sah er die Themen Brexit, Europapolitik, Steuerreform und Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. "Eine Steuerreform ist überfällig", meinte Krautscheid. "Es liegen genügend steuerpolitische Ideen in der Schublade, das Thema sollte die Koalitionsverhandlungen nicht lange aufhalten."

Der Bankenverband sei gegen eine Abschaffung der Abgeltungsteuer, da diese wieder zu mehr Bürokratie führen würde, und fordere eine steuerliche Abzugsfähigkeit der Bankenabgabe, sagte er.

In der derzeit wirtschaftlich günstigen Zeit müssten verstärkte Investitionen vorgenommen werden, forderte Krautscheid zudem. "Das Thema Infrastruktur muss ein großer Handlungsschwerpunkt sein", forderte er. "Wann soll denn Geld investiert werden, wenn nicht jetzt?"

"Es drängt"

"Wir gehören zu denen, die sagen, es drängt - und ich glaube, das Signal ist in der Politik auch angekommen", meinte der neue starke Mann des Bankenverbandes, selbst langjähriger CDU-Politiker und ehemaliges Mitglied im Bundestag. "Wenn der Wille da ist, kann im März eine neue Regierung stehen."

Es gebe Themen genug für eine neue Bundesregierung, und die Wahlperiode sei jetzt schon Monate alt, ohne dass etwas passiert sei, monierte Krautscheid. Für die Gesetzgebung bedeute dies einen zeitweisen Stillstand. Realistischerweise werde kaum ein Gesetz vor der Sommerpause eingebracht werden können, zur Verabschiedung komme es frühestens in der zweiten Jahreshälfte. "Das kann so knapp sein, dass zum 1. Januar 2019 kaum etwas Neues in Kraft tritt", warnte er. "Das heißt, wir haben einen enormen Zeitverlust."

