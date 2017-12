Europas größte Bank äußert sich kritisch gegenüber Spekulationen mit Kryptowährungen. Die HSBC wolle niemanden unterstützen, der mit Bitcoin & Co. spekuliert. Die Risiken seien zu hoch, erklärt die Deutschlandchefin.

Die Großbank HSBC geht auf Distanz zu Cyberwährungen wie Bitcoin. "HSBC wird niemanden begleiten und unterstützen, der mit Bitcoin spekulieren will", sagte die Deutschland-Chefin der größten europäischen Bank, Carola von Schmettow, in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Weder verarbeitet HSBC Zahlungen in virtuellen Währungen noch übernimmt HSBC Bankdienstleistungen für Bitcoin-Börsen."

Der Kurs für einen Bitcoin war in den vergangenen Tagen auf über 20.000 Dollar gestiegen, dann aber wieder eingebrochen. Politiker, Notenbanker und Aufseher warnen wegen der kräftigen Schwankungen vor Spekulationen auf weitere Kursgewinne. Privatleute könnten im schlimmsten Fall ihr gesamtes Vermögen verlieren.

An einigen US-Börsen ...

