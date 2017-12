Dem Dax (DAX 30) fehlt auch am zweiten Handelstag nach Weihnachten der Schwung. Anstelle eines erhofften Jahresendspurts ging der Stillstand am deutschen Aktienmarkt wenige Tage vor Silvester weiter. Als Grund dafür galt am Donnerstag vor allem der starke Euro. Er erreichte über 1,19 US-Dollar das höchste Niveau seit einem Monat und kann so die...

Den vollständigen Artikel lesen ...