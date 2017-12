Die Regierungschefs Deutschlands, der Niederlande und Belgiens seien "alte Freunde", die ihm "Unrecht getan" hätten, sagt Erdogan. "Wir haben keine Probleme mit Deutschland, oder mit den Niederlanden oder Belgien."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich um eine Verbesserung der angespannten Beziehungen zu mehreren europäischen Ländern bemühen. Die Türkei müsse "die Zahl der Feinde verringern und Freunde vermehren", sagte Erdogan in Kommentaren, die am Donnerstag in der Zeitung "Hürriyet" veröffentlicht wurden. Erdogan beschrieb die Regierungschefs Deutschlands, der Niederlande und Belgiens als "alte Freunde". Kontakte mit ihnen in letzter Zeit seien "ziemlich gut" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...