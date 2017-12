München (ots) -



Die 433. Schule, die von Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gebaut wurde, konnte vor kurzem in Kelecha Jibat in der äthiopischen Region Dano eröffnet werden. Finanziert wurde die Schule von "Sportler gegen Hunger", einer Aktion der Oldenburgischen Volkszeitung und des Kreissportbundes Vechta. Die neue Schule bietet künftig Platz für über 1.300 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 14 Jahren.



"Noch immer müssen viele Kinder in Äthiopien in alte und extrem baufällige Schulen gehen. Von der Chance auf eine gute Schulbildung kann dabei keine Rede sein", sagt Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. "Deshalb bedanken wir uns von ganzem Herzen bei der Aktion Sportler gegen Hunger, die uns seit vielen Jahren unterstützt und die Schule in Kelecha Jibat vollständig finanziert hat. Bildung ist der Grundstein dafür, dass die Menschen ihr Potenzial entfalten und sich eine Zukunft im eigenen Land aufbauen können. Die Aktion Sportler gegen Hunger ist vorbildlich und beispielhaft," so Brandis weiter.



Sportler gegen Hunger (SgH) engagiert sich seit dreieinhalb Jahrzehnten für Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afrika. Durch die Vielzahl der Sportveranstaltungen sind bislang mehr als vier Millionen Euro eingespielt worden. Bei der Einweihung der Schule waren auch Vertreter der Aktion aus dem Kreis Vechta in Kelecha Jibat dabei. Sie wurden von tausenden Menschen begeistert empfangen. SgH-Vertreter Volker Kläne berichtete als Reporter über die Feierlichkeiten. "Es war ein sehr emotionaler Moment. Unglaublich, wie viele Menschen zur Einweihung gekommen sind. Überall war die Begeisterung über die neuen Schulgebäude zu spüren", sagte er. "Es ist schön zu sehen, dass die Kinder nun wesentlich bessere Bedingungen zum Lernen haben - und das für viele, viele Jahre."



Es war die erste Schule, deren Bau die Sportler gegen Hunger komplett finanziert hat. Deshalb hatte die Einweihung der Higher Primary School für SgH historische Ausmaße. Für die Schüler, Eltern und Lehrer war es seit langem der glücklichste Tag in Kelecha Jibat.



Bildungsbilanz Menschen für Menschen



Täglich besuchen rund 500.000 Kinder und Jugendliche die von Menschen für Menschen neu gebauten oder renovierten Schulen. Menschen für Menschen-Vorstand Sebastian Brandis: "Der Ausbau des Bildungswesens in Äthiopien gehört zu unseren wesentlichen Aufgaben. Neben den Schulen bis zu 8. oder 10. Klasse haben wir in den letzten Jahren auch stark in die berufliche Ausbildung investiert und in die funktionale Alphabetisierung von Erwachsenen. Bildung ist ein Thema, dass alle Altersstufen angeht".



Über Menschen für Menschen



Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahren nachhaltige Hilfe für Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftung trägt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700 festangestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.



