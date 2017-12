Am Donnerstag zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street kleine Kursgewinne ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,1 Prozent höher. Vor allem die Aktien des Energiesektors dürften den Markt nach oben ziehen. Sie profitieren von den festeren Ölpreisen, die sich auf den höchsten Ständen seit etwa zweieinhalb Jahren bewegen.

Ein knapperes Angebot hat die Preise am Ölmarkt in den zurückliegenden Tagen deutlich anziehen lassen. Zunächst wurde in der vergangenen Woche ein Pipelinesystem in der Nordsee wegen eines Lecks vorübergehend stillgelegt. Und in dieser Woche wurde eine Ölleitung in Libyen durch eine Explosion schwer beschädigt. Zusammengenommen kommen so mehrere hunderttausend Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt. Außerdem sind laut den am Mittwochabend veröffentlichten Daten des US-Branchenverbands API die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich zurückgegangen. Allerdings wurden höhere Bestände an Benzin und Mitteldestillaten verzeichnet. Die Akteure am Ölmarkt warten nun auf die offiziellen Daten der US-Regierung, die um 17.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden.

Unternehmensnachrichten sind in der verkürzten Handelswoche zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel rar. Allenfalls einige Konjunkturdaten könnten dem Markt als Orientierungshilfe dienen. Vor Handelsbeginn werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht, eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember.

