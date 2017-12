Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Donnerstag, dem zweitletzten Handelstag vor dem Jahreswechsel, leicht an Wert ein. Der Leitindex SMI bewegt sich in einem flauen Handel mit dünnen Umsätzen in einer engen Bandbreite von nur knapp 30 Zählern. Viele Anleger hätten sich an Weihnachten in die Ferien verabschiedet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...