Große Familienunternehmen machen nur 0,1 Prozent aller Unternehmen in Deutschland aus. 2015 stellten sie trotzdem mehr als 20 Prozent der sozialversicherten Arbeitsplätze in Deutschland.

Deutschlands große Familienunternehmen spielen einer Studie zufolge eine zentrale Rolle für Deutschlands Volkswirtschaft. Obwohl sie nur etwa 0,1 Prozent der insgesamt 3,47 Millionen Firmen in Deutschland ausmachen, betrug ihr Anteil am Gesamtumsatz aller Unternehmen im Jahr 2015 rund 23 Prozent, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Deutschen Bank und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) hervorgeht. Die Firmen stellten zudem mehr als jeden fünften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...