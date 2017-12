Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Donnerstag, dem zweitletzten Handelstag vor dem Jahreswechsel, leicht an Wert ein. Der Leitindex SMI bewegt sich in einem flauen Handel mit dünnen Umsätzen in einer engen Bandbreite von nur knapp 30 Zählern. Viele Anleger hätten sich an Weihnachten in die Ferien verabschiedet und ihre Bücher geschlossen, heisst es im Handel. Der Fokus der Investoren richte sich nach einem erfolgreichen Börsenjahr 2017 bereits auf das neue Jahr.

Das Geschäft an den Finanzmärkten verläuft für den Handel in einer Altjahrswoche typischerweise in sehr ruhigen Bahnen. Hierzulande stellt sich die Frage, ob der SMI den Sprung über das vor knapp zehn Tagen erzielte Jahreshoch von 9'468,84 Punkten noch in diesem Jahr schaffen wird. Dazu fehlen ihm aktuell 47 Zähler. Unterstützung auf dem Weg dahin könnten am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA bieten. Es werden Angaben zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der Einkaufsmanagerindex Chicago erwartet.

Bis um 11.55 Uhr tendiert der Swiss Market Index (SMI) mit 0,10% tiefer bei 9'421,40 Punkten. Bereits jetzt lässt sich aber sagen, dass 2017 als sehr gutes Börsenjahr in die Geschichte eingehen wird. Der SMI weist nämlich seit Jahresbeginn ein Plus von gut 14% aus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil am Berichtstag 0,13% auf 1'524,29 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07% auf 10'796,05 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln geben ...

