Konzerte: Freitag, 02.02.2018, 20.00 Uhr im Kölner Funkhaus Samstag, 03.02.2018, 20.00 Uhr im Forum der Bundeskunsthalle Bonn



Die erste Probe des WDR Rundfunkchores am 1. September 1947 fand in einem Pfarrsaal statt - der Krieg hatte seine Spuren in Köln hinterlassen und die Probenräume waren rar. Kompositionen der neuen Avantgarde, die zuvor durch die NS-Machthaber verboten waren, gab es hingegen genug. Und so wurde der WDR in den Nachkriegsjahren schnell zur Anlaufstelle für Künstlerinnen und Künstler der Neuen Musik.



Mit dem Jubiläumskonzert zum 70-jährigen Bestehen feiert der WDR Rundfunkchor seine Tradition als Impulsgeber für die Chorszene und erinnert in Videoausschnitten und Archivbildern an zahlreiche Uraufführungen, die Meilensteine der Chormusik setzten.



Chefdirigent Stefan Parkman und Chorleiter Robert Blank präsentieren gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern das abwechslungsreiche Chorrepertoire mit ihren Lieblingsstücken - von Johannes Brahms und Franz Schubert über Sergej Rachmaninow bis hin zu Eric Whitacre. Moderator Jörg Thadeusz führt durch den Konzertabend und erinnert dabei an bedeutende Momente in der Geschichte des WDR Rundfunkchores.



Sendedatum: WDR 3, "Das Konzert", 19.02.2018, 20.04 Uhr



Das Konzert ist am 2. Februar außerdem im Live-Stream zu sehen: www.wdr-rundfunkchor.de



