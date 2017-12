Das neue Jahr könnte mit einem Paukenschlag beginnen. Am Markt für US-Staatsanleihen fehlen die Käufer. Fondsmanager reagieren und senken die Duration in ihren Portfolios. Investoren von Renten-ETFs droht hingegen eine "prekäre Situation".Viele kennen das Gefühl noch von den Weihnachtsfeiertagen oder den vielen Weihnachtsfeiern im Dezember: Am Morgen danach macht sich eine mehr oder wenige schmerzhafte Katerstimmung breit. Dabei steht das nächste Fest schon vor der Tür. Während die Welt an Silvester den Aufbruch ins neue Jahr feiert, könnte sich auf den Finanzmärkten zum Start der ersten Handelswoche ebenfalls eine massive Kater-Stimmung ausbreiten.

