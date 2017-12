Im Rahmen der Kampagne "Made in China 2025", die darauf abzielt, dem heimischen Fertigungssektor des Landes mit mehr Hightech-Unternehmen auszustatten, will China seine Drohnenindustrie bis 2025 auf 27 Milliarden Dollar ausbauen. In einer Leitlinie, die am vergangenen Freitag herausgegeben wurde, hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...