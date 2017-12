München (ots) - Film von Peter Schlickenrieder morgen um ca. 12:55 Uhr im Ersten



Am Freitag, 29. Dezember 2017, um ca. 12:55 Uhr zeigt Das Erste im Rahmen der Wintersport-Berichterstattung die Dokumentation "Grenzenlos". ARD-Langlauf-Experte Peter Schlickenrieder und Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber wagen sich an eine spektakuläre Alpenüberquerung. Mit Mountainbike und Hand-E-Bike begeben sich die beiden auf eine ereignisreiche Tour, auf der sie einige Abenteuer, aber auch besinnliche Momente erleben.



Die Überquerung der Alpen beginnt in Garmisch, führt nach Seefeld in Österreich und über den Brenner nach Südtirol. Von Sterzing geht es weiter gen Süden bis nach Cavalese. Hier wechseln die beiden Protagonisten die Sportgeräte und paddeln auf dem Avisio, um im Anschluss auf dem Rad die nächste Etappe beim Lago di Molveno zu erreichen. Ein besonderes Highlight stellt der Gleitschirm-Tandemflug zum Zielort Riva del Garda dar.



Der 30-minütige Film bringt dem Zuschauer eindrucksvolle Bilder schroffer alpiner Gebirgszüge und lieblicher italienischer Landstriche nahe. Während der Tour, auf der 9.000 Höhenmeter und 400 Kilometer Strecke zu bewältigen sind, blickt Anna Schaffelhuber auf ihre beispiellose Karriere zurück. Mit fünf Goldmedaillen bei den Paralympics 2014 in Sotchi ist sie eine der erfolgreichsten Athletinnen der Welt. "Sie ist eine beeindruckende und bemerkenswerte junge Frau mit unglaublich positiver Ausstrahlung. Ihre Lebensfreude ist einfach ansteckend", sagt Peter Schlickenrieder. Anna Schaffelhuber: "Ich denke, es ist auch ein Stück weit meine Lebenseinstellung, die entscheidend ist. Mir geht es gut und mich stört auch der Rollstuhl nicht."



