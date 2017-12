Wallisellen (ots) - Nicht nur Privathäuser und Wohnungen sind ein

begehrtes Ziel für Einbrecher - auch in Unternehmen erhoffen sich die

Langfinger reiche Beute. Dabei verursachen sie Millionenschäden: So

verzeichnete die Allianz Suisse im vergangenen Jahr rund 1'400

Schadenfälle mit einem Gesamt-Schadenaufwand von fast 5,5 Millionen

Franken. Die meisten Schäden werden montags gemeldet; Restaurants und

Autogaragen stehen besonders im Fokus.



Erst vor wenigen Wochen sorgte ein Einbruch in ein Pariser

Luxusgeschäft weltweit für Schlagzeilen, als unbekannte Diebe teure

Whiskeyflaschen im Wert von mehr als 800'000 Franken stahlen,

darunter einen seltenen japanischen Whiskey, der allein einen Wert

von 120'000 Franken hatte. Einbruchdiebstähle in Unternehmen und

Geschäfte sind leider keine Seltenheit, wie die Schadenstatistiken

der Allianz Suisse zeigen: Allein im vergangenen Jahr verzeichnete

die Allianz Suisse rund 1'400 Schadenfälle mit einem Schadenaufwand

von fast 5,5 Millionen Franken. Der Durchschnittsschaden beträgt

dabei rund 4'000 Franken. Bei ihren Raubzügen haben es die Diebe vor

allem auf Bargeld, wertvolle Waren, spezielle Werkzeuge, Schlüssel

und Computer abgesehen. Darüber hinaus hinterlassen sie häufig ein

Bild der Verwüstung und verursachen hohe Sachschäden.



Die böse Überraschung folgt häufig nach dem Wochenende



Die böse Überraschung für Firmenchefs und Mitarbeitende folgt oft

ausgerechnet am Montagmorgen. An diesem Wochentag verzeichnet die

Allianz Suisse laut Schadenstatistiken bereits seit Jahren mit

Abstand die meisten Schadenfälle, allein 235 in 2017. Die am meisten

betroffenen Betriebsarten sind dabei Restaurants und Imbissbetriebe

mit rund 400 Schadenfällen über die vergangenen drei Jahre. Danach

folgen Autogaragen mit 145 Schadenfällen seit 2014 und öffentliche

Verwaltung (143 Schadenfälle). Was den kantonalen Vergleich

anbelangt, so schlugen die Einbrecher im vergangenen Jahr am

häufigsten in den Kantonen Zürich (280 Schadenfälle), Bern (173

Schadenfälle) und Genf zu (159 Schadenfälle).



Sicherheitsmassnahmen ergreifen



"Einbruchdiebstähle sind für die Betroffenen oft ein

einschneidendes Erlebnis - ob im Unternehmen oder daheim. Und einen

hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern gibt es nicht. Deshalb ist

es wichtig, bereits im Vorfeld entsprechende Massnahmen zu ergreifen,

um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen", sagt Markus

Deplazes, Leiter Schaden der Allianz Suisse.



So sollten Bargeldbestände, Schlüssel und wertvolle Gegenstände

beispielsweise nicht einfach in der Kasse oder Schublade, sondern in

qualitativ hochwertigen Kassenschränken (Tresore) aufbewahrt werden.

Mechanische und elektrische Sicherheitsmassnahmen wie

Sicherheitsbeschläge für Türen und Fenster, Bewegungsmelder,

Alarmanlagen oder Videoüberwachung erschweren nicht nur den Zugang

zum Gebäude, sondern wirken sich in der Regel auch positiv auf die

Versicherungsprämie aus. Zudem könnte es eine Überlegung sein, einen

professionellen Wachdienst zu beauftragen, der regelmässig nach dem

Rechten sieht.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall, Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch