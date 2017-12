Kostenlose Smartphone-Apps greifen oft ohne das Wissen der Nutzer mehr Daten ab als für den jeweiligen Dienst erforderlich ist. Per Gesetz soll das nun unterbunden werden.

Sie messen die Schlafdauer oder den Blutdruck, zählen die Schritte, werten Informationen zur Ernährung aus - und das ganz umsonst. Denn viele Gesundheits-Apps kann sich der Smartphone-Besitzer kostenlos aus dem App-Store herunterladen. Solche Gratis-Apps haben aber einen entscheidenden Haken: Der Verbraucher bezahlt mit seinen Daten. Und das ist nicht ohne Risiko.

Datenschutz und Datensicherheit bei Apps seien "massiv defizitär", sagt der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar dem Handelsblatt. Ein zentrales Problem bestehe darin, dass die Nutzer nicht in der Lage seien, die Risiken einzuschätzen, die mit einer App verbunden sind. "Sie haben keine Möglichkeit, nachzuvollziehen, welche Daten an wen übermittelt werden, geschweige denn, dies zu beeinflussen." Damit sei es ihnen auch nicht möglich, "selbstbestimmt über die Preisgabe und Verwendung der eigenen Daten zu bestimmen".

Die Politik will den Missstand nun beheben und die Schutzlücke schließen. Nordrhein-Westfalen strebt dazu eine bundesweite Gesetzesänderung an. "Ich will niemandem vorschreiben, dass er nicht mit Daten bezahlen kann, das soll jeder für sich selbst entscheiden", sagte der Justizminister des Landes, Peter Biesenbach (CDU), dem Handelsblatt. Er wolle aber, dass sich Anbieter und Anwender auf Augenhöhe begegnen. Denn erst dann könne jeder Verbraucher für sich selbst entscheiden, wie er damit umgehe. "Und es wird bestimmt immer noch viele Anwender geben, die lieber mit Daten als mit Geld bezahlen", ist der Minister überzeugt. "Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn diese Entscheidung bewusst getroffen wird."

Um diese bewusste Kaufentscheidung zu ermöglichen will Biesenbach App-Anbietern einen speziellen "Daten-Button" vorschreiben. Für Verbraucher soll dadurch transparent werden, dass sie sich bei Aktivierung dieser elektronischen Schaltfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...